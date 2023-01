Homem leva tiro no abdômen e diz para a polícia desconhecer o autor dos disparos

Um jovem de 21 anos, procurou sozinho uma Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) do Bairro Nova Lima, Em Campo Grande, após levar um tiro no abdômen. Interrogado pelos militares, o rapaz disse ser de Paranaíba e estava na Capital a passeio.

Ele ainda falou aos policiais que não conhece ninguém pela cidade e que estava andando pelo Bairro do Nova Lima, quando em certo momento ouviu um disparo de tiro de arma de fogo e percebeu estar ferido.

Durante o questionamento, os policiais perguntaram como o rapaz chegou até a unidade de saúde e o homem respondeu que foi com um motorista de aplicativo que passava pelo local, porém, não passou nenhuma informação do motorista e nem do veículo.

Ainda na unidade de saúde, os policiais perguntaram se ele tem algum desafeto em Campo Grande, mas a vítima voltou a negar que não conhecia ninguém na cidade, somente uma ex-esposa que mora no Nova Lima, mas também não citou nome e nem endereço onde ela reside.

Conforme relatos do boletim de ocorrência, a única informação que a vítima passou para a polícia foi de sua madrinha, que também não foi localizada. Ainda conforme durante as diligências e a investigação de onde ocorreu o disparo, os policiais voltaram novamente a questionar a vítima porque não sabia o nome de sua residência e nem de sua ex-esposa. Ele citou que tinha anotado tudo em seu aparelho celular, mas no momento do disparo, não soube relatar onde o celular estava. Segundo o registro policial, o homem levou disparo de tiros no lado direito do abdômen.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/centro) como lesão dolosa.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.