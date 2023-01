Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Assuntos de casa e família devem ocupar boa parte da sua atenção nesta sexta-feira. No trabalho, procure priorizar as tarefas que você já conhece e domina. Pode até faturar uma grana com algo que você faz bem: uma comida, um artesanato, costura, decoração, entre outras. Bom momento para realizar um projeto antigo. Conte com os parentes para fazer algo lucrativo. No campo afetivo, quem viveu um rompimento recente não vai medir esforços para reconquistar seu amor. Na vida a dois, a Lua incentiva a relembrar bons momentos e fortalecer os planos que tem com a pessoa amada. Valorize a segurança da relação.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua acentua o seu poder de comunicação e você vai notar que será muito mais fácil dialogar e convencer as pessoas hoje. Isso será muito positivo, sobretudo no trabalho, ainda mais se você lida com vendas, ensino e atendimento ao público. O astral também é promissor para quem procura emprego: você vai arrasar nas entrevistas. Distribua seu currículo. O Sol também estimula você a incrementar seu currículo com cursos e treinamentos. Na paquera, vai querer conversar muito antes de se envolver. No romance, boas conversas vão aproximar ainda mais você e a pessoa amada. Cumplicidade total.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O céu está bastante favorável para as suas finanças, por isso, você deve trabalhar com garra e ficar de olho nas oportunidades de aumentar seus ganhos. Pode até conseguir uma grana para quitar uma dívida e acabar com uma preocupação. Busque mais estabilidade no emprego e tente se aprofundar no que faz. Na conquista, você vai atrair como ímã, mas só vai investir se sentir firmeza nas intenções de alguém. Quem já encontrou a sua alma gêmea saberá valorizar a segurança da relação. A temperatura promete esquentar bastante na intimidade e você terá ideias bem criativas para apimentar as coisas.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A Lua deixa você super confiante e determinada. Aproveite o estímulo para investir mais nos seus talentos e mostrar todo o seu potencial no trabalho. Vários astros se concentram em Casas Astrais que favorecem as parcerias, por isso, some forças com os colegas em tudo que puder e aposte nas parcerias para chegar mais rápido nos seus objetivos. Lembre-se de dialogar e fazer acordos, sem impor as suas ideias. Nos assuntos do coração, você vai querer compromisso. Vai seguir o ditado que diz antes só do que mal acompanhada. A vida a dois recebe ótimos estímulos. Fase repleta de união e diálogo.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Uma postura discreta será mais vantajosa para você nesta sexta-feira. Procure fugir de ambientes agitados e busque um cantinho mais tranquilo para cumprir suas tarefas. Além de se concentrar mais, isso ajudará você a poupar suas energias. Ficar no seu canto também vai ajudá-la a refletir melhor para fazer planos e tomar decisões importantes. E seu trabalho vai render bem mais. Quem está livre pode se envolver com alguém conhecido e talvez queira manter a relação em segredo por um tempo. Na união, você saberá apoiar os projetos do seu amor e também vai compartilhar seus sentimentos mais profundos.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você vai querer mais liberdade e autonomia para fazer suas tarefas e buscar seus objetivos hoje. Seu entusiasmo vai servir de exemplo para os colegas e deve deixar o ambiente de trabalho mais leve e descontraído. De olho no futuro, pode se empolgar com a ideia de retomar os estudos e investir no seu crescimento pessoal e profissional. Amigos darão apoio para o que você precisar. Seu charme fará o maior sucesso nas paqueras. Puxe papo para conhecer melhor o alvo e descobrir se vocês estão realmente na mesma sintonia. Fase deliciosa a dois. Você vai revelar seu lado mais carinhoso, romântico e sedutor.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua na Casa 10 indica que você vai concentrar grande parte da sua energia no trabalho hoje, principalmente se estiver empenhada em conquistar uma promoção e mudar os rumos da sua carreira. A família vai apoiar seus planos e isso fará toda a diferença. Reserve um tempo para cuidar também da sua aparência, pois isso fará você se sentir ainda mais poderosa e sedutora. Uma atração repentina por alguém influente pode surpreender seu coração. Quem já vive uma relação mais séria pode aproveitar um programinha caseiro para conversar e fazer planos com a pessoa amada. Assuma o comando e surpreenda na cama.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua na Casa 9 aumenta a sua curiosidade e isso fará você mostrar ainda mais interesse no trabalho. Vai querer aprender coisas novas, trocar ideias com colegas mais experientes e investir no seu aperfeiçoamento profissional. Pode se surpreender com o apoio de algum colega ou sócio. Também é possível que apareça um curso ou treinamento para fazer: agarre essa chance e aprenda tudo que puder. À noite, fazer contato com alguém que está longe deve fazer bem ao seu coração. Há chance de paquera com alguém de outra cidade. No romance, você e seu amor vão conversar muito e estarão ainda mais unidos.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Bom dia para promover as mudanças que deseja no emprego. Ou para mexer seus pauzinhos para conseguir uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Mas faça isso de forma planejada e cautelosa para não ter nenhum arrependimento depois. Você também pode ganhar um presente ou uma grana inesperada, algum tipo de herança ou gratificação. Ótimo momento para investir em uma mudança de hábitos, uma reeducação alimentar ou um tratamento de saúde. A Lua fortalece a sua sensualidade e você vai envolver quem quiser com seu charme. Desejos à flor da pele. Use e abuse do seu poder de sedução.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua na Casa 7 recomenda que você trabalhe em equipe e some forças com os colegas para chegar mais rápido aos seus objetivos. Se você já tem uma sociedade, tudo indica que vai sentir ainda mais firmeza nessa parceria. Explore a perseverança do seu signo e estimule a troca de ideias, pois todos sairão ganhando. Urano indica sorte em jogos, sorteios e bolões: que tal fazer uma fezinha? Aguarde boas surpresas na paquera. Um namoro recente pode evoluir rápido para compromisso. Na união, vai curtir momentos de muito romantismo. Vai sentir que foram feitos um par ao outro. Namore bastante.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Ótimo pique para encarar o trabalho e cumprir seus compromissos. Você vai mostrar muita disciplina com as tarefas e fará tudo que puder para curtir a sensação de dever cumprido no fim do expediente. Fase positiva para quem trabalha em casa ou em um negócio de família. Mas aja com discrição e não revele seus planos a ninguém. Bom dia para cuidar da saúde: que tal agendar consultas e exames preventivos? Na paquera, pessoas conhecidas terão mais chances de ganhar seu coração. Você também pode se envolver numa relação escondida. Se você já é casada, compartilhe seus sonhos e desejos com quem ama.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Seu astral está tão elevado que até mesmo as tarefas mais chatas ou difíceis vão parecer divertidas e prazerosas para você hoje. Cheia de entusiasmo e otimismo, você pode até contagiar os colegas e deixar o ambiente de trabalho mais descontraído para todos. Estimule a troca de ideias e pode se surpreender com as sugestões criativas que vão surgir. A fase é de sorte, por isso, vale até arriscar alguns palpites em jogos e sorteios. No amor, você vai atrair tantos admiradores que pode até ser difícil escolher. Romance com alguém da turma recebe bons estímulos. Bom diálogo e ótima sintonia na união.

