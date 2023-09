Homem leva golpe de R$ 5 mil, após adicionar mulher desconhecida nas redes sociais

Um homem, de 27 anos, procurou a polícia na tarde de ontem (13), após ser acusado de envolvimento com uma mulher casada e ter quase R$ 5 mil, roubados. O caso aconteceu no Jardim Cangalha, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o denunciante relatou que uma mulher teria adicionado ele pelas redes sociais e iniciou uma conversa, onde houve troca de telefone, a pedido dela. Após passar o contato, a mulher não teria chamado por aplicativo de mensagem.

Em depoimento à polícia, o rapaz disse que no outro dia, áudios de um DDD diferente de um representante de uma facção criminosa de Mato Grosso, informando que ele teria se envolvido com uma mulher casada e que o esposo dela, seria um traficante, com apelido de “Marreta”.

Ainda conforme o registro policial, logo abaixo do áudio, o homem teria recebido uma mensagem de que ele teria agredido uma mulher e que ela estaria hospitalizada. Nessa mensagem, foi relatado que o traficante teria pagado R$ 15 mil para que membros da facção fossem atrás dele e de sua família.

Logo após, o homem detalhou aos policiais que o autor das mensagens o ligou e o ameaçou, chamando ele de “Talarico” por se envolver com uma mulher casada. Na ligação, o autor pediu a vítima um valor de R$ 5 para que não matasse a sua família.

Apavorado com a situação, o denunciante realizou três transferências de PIX, nos valores de R$ 1,5 mil, e outra no valor de R$ 250, totalizando R$ 4.750. O pix foi enviado via chave aleatória, com nome e CPF de uma mulher.

No final da conversa, o homem solicitou mais R$ 750, porém não teve resposta da vítima.

Preocupado com a sua vida, o homem procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de para o registro do crime como extorsão.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.