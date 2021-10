Homem invade casa da ex-mulher com machado no Parque do Lageado

Uma mulher de 27 anos, foi agredida pelo ex-marido, na madrugada de terça-feira (12), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. A vítima recebeu socos e chutes na cabeça e pescoço e teve fratura nasal. O acusado quebrou o cadeado do portão da vítima com um machado.

Segundo o boletim de ocorrência, após as agressões, a mulher ficou caída até a chegada da polícia. Quando os militares chegaram, a vítima apresentava sangramento na região da face e pernas. Juntamente com a guarnição, ela foi até a casa do acusado e foram recebidos pela mãe do rapaz.

Questionado pela polícia, o ex-marido negou as agressões. Disse que apenas empurrou a mulher e por ela estar sob efeito de bebida alcoólica, caiu com o rosto no chão. Ele foi encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), para providências cabíveis.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa (violência doméstica).

