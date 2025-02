Homem foragido da Justiça é preso em fiscalização na região de Itaporã

Na noite desta quinta-feira (13) um homem de 35 anos de idade, que estava foragido da Justiça foi preso em Itaporã.

Alguns policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) faziam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-270, área rural do município de Itaporã, quando deram a ordem de parada ao condutor que seguia sentido a Itahum, em uma motocicleta Honda NXR 150, sem placa afixada.

Durante a checagem das informações pessoais e veicular, os policiais descobriram um registro de mandado de prisão a cumprir, em desfavor do homem abordado. A ocorrência foi registra e entregue na 1ª Delegacia da Polícia Civil em Dourados.

As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.