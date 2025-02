Bloco “Tá Dando Pinta” agita o Carnaval de rua neste sábado

Intenção é celebrar a diversidade e a inclusão

O bloco “Tá Dando Pinta” reúne foliões com a intenção celebrar a diversidade e a inclusão da comunidade LGBTQIA+ há oito anos em Campo Grande e em 2025, os foliões já têm data marcada para sair às ruas: sábado (15), às 17h, na praça Cuiabá.

Ao longo dos anos, o bloco se consolidou, sendo que, a cada ano, vem atraindo um público crescente e diverso, que já ultrapassa as 4 mil pessoas por edição.

De acordo um dos idealizadores do bloco, o DJ e produtor de eventos Renê Willian, o evento foi idealizado para ser um espaço seguro e acolhedor para todos. “Independentemente da identidade de gênero ou orientação sexual, o Tá Dando Pinta se destaca por sua proposta inovadora, sendo um dos pioneiros na representatividade da comunidade LGBTQIA+ na cidade, junto com o [bloco] Farofolia”, comenta ele.

Para o empresário e produtor cultural, Thallyson Perez, também responsável pelo Tá Dando Pinta, um dos fundamentos do bloco é popularizar a cultura artística LGBT+. “Por isso no Tá Dando Pinta as músicas vão remeter em maioria ao mundo pop, por exemplo. A programação é inclusiva e traz, sempre, artistas da comunidade, como por exemplo drag queens, artistas da cultura ballroom, e tantas outras. É o que permite que o nosso público viva uma experiência cultural enriquecedora e de conscientização”

A programação para este sábado conta com um line-up imperdível. A festa conta com a set dos djs Ladyafroo, Bruandra Guel, Renê, Fabio Jara, apresentação de Gabi Mancine e com performance de Biajog, Dan Andrade, Leko Cunha, e João Gussi.

Concurso “Mais Pintosa”

O “Tá Dando Pinta” também é palco de ações que reforçam a liberdade de expressão e a diversão sem barreiras. Nesta edição, o bloco realizará o concurso “Mais Pintosa do Carnaval”, que vai eleger a gay afeminada mais estilosa da festa.

Três participantes serão desafiadas a recitar um trava-línguas de forma irreverente e divertida, e a vencedora levará para casa o título simbólico de “Mais Pintosa do Carnaval”, além de um Baldinho de Beats Red Mix. O concurso promete muita interação com o público, gerando momentos inesquecíveis e celebrando a diversidade de forma única.

Serviço: Evento: Bloco “Tá Dando Pinta” será realizado hoje, a partir das 17h na Praça Cuiabá, localizada no cruzamento das ruas Dom Aquino com a avenida Duque de Caxias, no bairro Amambai.