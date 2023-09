Homem finge sequestro para esconder de esposa, dívida com agiota

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Derf (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos) prendeu ontem (14), um homem que fingiu ter sido sequestrado, na saída de uma agência bancária em Campo Grande.

Conforme a polícia, na segunda-feira (11), um homem de 40 anos realizou um boletim de ocorrência relatando que havia sido sequestrado por dois indivíduos armados, após sacar todo o seu salário no banco.

O homem disse que os assaltantes entraram no veículo, obrigando-o a dirigir pela cidade, enquanto era agredido e ameaçado de morte, para que realizasse transferências bancárias. Segundo a suporta vítima, ele teria permanecido na mira dos assaltantes durantes horas, sendo deixado na região da Chácara dos Poderes, com o carro e com o celular, que não foram roubados. Por fim, o homem apresentou aos policiais arranhões no rosto e braços, que teriam sido provocados pelos assaltantes.

Os policiais desconfiaram da história da vítima, tanto no boletim de ocorrência quanto no depoimento formal. Com isso, mais as lesões apresentadas pela vítima, que foi constatado serem provenientes de autolesão, o homem confessou ter inventado o crime, após gastar todo o seu salário para pagamentos de dívidas com agiotas, com o objetivo de esconder a situação da esposa.

Para atendimento da suposta vítima foram empenhadas equipes da Polícia Militar, DEPAC CEPOL, Perícia Papiloscópica, DEFURV e DERF. Agora, o homem responderá por Falsa Comunicação de Crime (artigo 340 do Código Penal), que prevê pena de detenção, de um a seis meses, ou multa.

