Trabalhador morre triturado em acidente de trabalho

Um trabalhador, identificado como José Almir Pereira de França, de 36 anos, morreu nessa quinta-feira (14) após ser triturado por uma máquina que produz massa asfáltica, em um canteiro de obras, em Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações da Rádio Caçula, José Almir estava acompanhado de dois colegas e todos estavam envolvidos na manutenção das máquinas e na correção das pás do equipamento utilizado para produzir massa asfáltica.

Em um momento crucial, um dos auxiliares recebeu a orientação do técnico de manutenção para ligar o equipamento, mas devido à proximidade dos botões de controle, acabou pressionando o botão errado, ativando acidentalmente o triturador onde José Almir se encontrava.

A vítima foi tragada pelo triturador de asfalto e morreu instantaneamente. Os bombeiros foram acionados, mas não puderam fazer nada para salvar a vida do trabalhador. A área foi isolada até a chegada da Polícia Científica e da Polícia Civil, que registraram o incidente como “Morte a Esclarecer” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC).

Com informações da Rádio Caçula.

