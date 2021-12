Homem esfaqueia outros quatro após briga por ciúmes no interior

Briga de faca entre três homens deixou dois feridos e um morto na tarde deste domingo (19), por volta de 18h30, próximo a um bar no Rio Dourados, em Fátima do Sul, aproximadamente 249 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com relato de testemunhas, duas jovens se deslocaram até um bar nas proximidades do rio. O suspeito e outra pessoa estavam no local, no qual mexeram com as mulheres, que contaram aos quatro amigos. Mais tarde o autor retornou com uma arma, esfaqueou os quatro homens, fugindo em seguida.

Segundo o Dourados News, Leandro Martins de Oliveira, morava em Campo Grande, foi encaminhado para o Hospital da Vida, nesta segunda-feira (20), em Dourados. E os outros dois estão hospitalizados.

O rapaz que registrou a ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) não soube informar em qual unidade hospitalar as outras vítimas estavam. O caso é investigado.