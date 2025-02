Homem esfaqueia garota de programa após se recusar a realizar o pagamento pelo serviço, em Amambai

Homem, de 48 anos, que não teve nome divulgado, foi pego em flagante após esfaquear garota de programa, de 23 anod. O caso aconteceu após o autor se recusar a pagar o serviço realizado pela vítima, nesta segunda-feira (17), em Amambai, cidade 351km distante de Campo Grande.

Segundo infromações. a vítima, por volta das 11 horas da manhã, procurou a casa de uma testemunha pedindo socorro. Ao ser atendida pelos policiais, ela relatou que o autor havia a contratado para realizar um programa, no qual receberia um valor em dinheiro. No entanto, após o ato, o homem se negou a pagar o valor acordado. Nesse moemento a melher recebeu golpes de faca no peito e no braço.

O homem foi encontrado pelos policiais e com ele estava a faca usada para cometer o crime.