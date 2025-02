Asilo São João Bosco realiza rifa de um carro para custear despesas da unidade

O Asilo São João Bosco está promovendo uma rifa solidária para arrecadar recursos e manter a quali dade dos serviços prestados aos idosos acolhidos pela instituição. O prêmio é um Fiat Mobi 2024, 1.0, doado por Dom Vitório Pavanello, conselheiro da entidade e apoiador das causas sociais.

Segundo Lisandra Molinedo, vice-presidente da instituição, a rifa é essencial para complementar o financiamento do asilo, já que apenas 30% das despesas são cobertas pela prefeitura. “Temos custos elevados com alimentação, insumos de higiene, medicamentos, além da folha de pagamento dos funcionários. Essa ação nos ajuda a garantir um atendimento digno e humanizado”, explicou.

Cada número da rifa custa R$ 50 e o sorteio será realizado no dia 21 de junho de 2025. Os bilhetes estarão disponíveis para venda por meio dos próprios organizadores e em pontos de divulgação espalhados pela cidade.

Além de concorrer a um carro zero, quem participa da campanha contribui di retamente para o bem-estar dos idosos, ajudando na manutenção dos serviços do asilo. “Nossa despesa é muito alta, principalmente com materiais de higiene, fraldas e EPIs para os cuidadores. Esse apoio da sociedade faz toda a diferença”, destacou Lisandra.

Atualmente, o asilo abriga 93 idosos e conta com uma equipe de 112 funcionários, que atuam em regime de plantão para garantir assistência contínua. A instituição também busca doações e parcerias para suprir demandas diárias e melhorar sua infra estrutura.

Para mais informações sobre a rifa e formas de contribuição, os interessados podem entrar em contato diretamente com o Asilo São João Bosco.

Por Roberta Martins