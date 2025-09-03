homem encontrado morto dentro do porta-malas é identificado como traficante no Paraguai

O homem encontrado morto dentro do porta-malas de um veículo abandonado na BR-463, em Ponta Porã, na noite de terça-feira (2), foi identificado como Humberto Daniel Benegas Gayoso. A cidade fica a 313 quilômetros de Campo Grande e faz fronteira com Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A vítima apresentava um corte profundo no pescoço, mas não havia outros sinais de agressão.

O corpo estava em um Chevrolet Tracker com placas do país vizinho e foi reconhecido pela esposa no IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã. Humberto era apontado como traficante em Pedro Juan Caballero e tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, além de ser investigado por outros crimes no Paraguai.

Ele também era cunhado de Elvio Balbino Ovelar, conhecido como “Titã”, apontado como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital). Em 2022, Humberto chegou a ser preso durante operação da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), ocasião em que foram apreendidos uma espingarda e munições em sua residência.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.