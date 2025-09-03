Correios suspendem pagamentos com cartão e postagens online após investigação contra prestadora

Os Correios suspenderam nessa terça-feira (2) os pagamentos com cartão de crédito e débito em todas as agências do país. Além disso, as postagens feitas pelo site e pelo aplicativo ficaram temporariamente indisponíveis. A medida afeta diretamente aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que utilizam os serviços da estatal para consultar, contestar ou acompanhar descontos indevidos.

A suspensão ocorre após a rescisão do contrato com a empresa responsável pelo sistema de pagamentos, que está sob investigação por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro. A prestadora foi alvo de operações de combate ao crime organizado na última quinta-feira (28). O contrato havia sido firmado após licitação realizada em 2021.

Em nota, os Correios informaram que “temporariamente, os pagamentos via cartão de crédito e débito estão indisponíveis. Você continua contando com o Pix, que segue ativo e funcionando normalmente em nossas operações”. A estatal reforçou ainda que o processo administrativo segue os prazos legais e que a normalização dos serviços será feita “no menor tempo possível”.

Alternativas aos clientes

Enquanto o sistema não é restabelecido, a orientação é que pagamentos sejam feitos exclusivamente nas agências físicas. O bloqueio afeta principalmente os serviços de postagem, mas não interfere diretamente nas consultas e contestações de descontos de benefícios do INSS, que seguem disponíveis presencialmente.

A empresa afirma que todas as providências estão sendo adotadas para retomar os serviços digitais e normalizar os meios de pagamento.

