Homem encontra corpo de colega de trabalho a caminho do serviço, no Bairro Mata do Jacinto

Na madrugada desta sexta-feira (28), um homem, que não teve suas informações divulgadas, encontrou o corpo de um colega de trabalho, de 65 anos, caído na calçada. O caso aconteceu no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. Ambos trabalhavam no Ceasa (Centrais de Abastecimentos de Mato Grosso do Sul).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava no caminho para o trabalho, por volta das 4h, quando encontrou o colega desacordado e caído no chão. Segundo ele, a vítima era conhecida no local como “Tatu”. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas o homem já estava sem vida.

Ainda conforme o registro, não foram encontrados sinais de violência no corpo e nem no local. O caso foi registrado na Delegacia e está sob investigação.