Piracema: pesca volta a ser liberada em Mato Grosso do Sul

A piracema – proibição de pesca nos rios de Mato Grosso do Sul – termina nesta sexta-feira (28). O período de defeso, que começou dia 5 de novembro de 2024, serve para garantir a reprodução dos cardumes. Com isso, a Operação Piracema 2024/2025 também se encerra.

A fiscalização envolveu um total de 320 policiais militares ambientais, 70 fiscais do Imasul (Instituto Estadual de Meio Ambiente) e 120 policiais da PMR (Polícia Militar Rural).

Desta vez, um dos destaques foi o monitoramento via satélite de todo o território Sul-mato-grossense. O Estado possui 184 mil trechos de rios, percorridos pelos cardumes até os locais de desova.

Os únicos que poderiam continuar pescando no período de proibição eram as comunidades ribeirinhas que dependem do pescado para sua subsistência.

O fenômeno da piracema, que em tupi significa ‘saída de peixes’, é essencial para a reprodução de espécies nativas como pacu, pintado, cachara, curimba e dourado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram