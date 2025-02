Homem em flagrante por maus tratos a filhotes de cachorros no São Conrado

Na manhã da última quarta-feira (26), um homem de 29 anos foi preso em flagrante no trabalho por negligenciar cuidados a quatro cães filhotes no seu imóvel, no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Uma denúncia foi realizada e uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT) acompanhada da perícia do Instituto de Criminalística compareceu no local.

Os animais estavam infectados por carrapatos e vermes, vivendo em ambiente insalubre, em meio a fezes e outros tipos de lixo.

Segundo testemunha, o proprietário do imóvel não residia mais no local e aparecia de vez em quando para levar comida aos animais.

Os animais foram resgatados e os policiais se dirigiram até o trabalho do homem, que foi conduzido até a Delegacia Especializada pela Repressão aos Crimes Ambientais.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de maus tratos a animais e os cães resgatados serão encaminhados para abrigo temporário.

