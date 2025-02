Taxa de desemprego sobe em 6,5% no trimestre encerrado em janeiro

Apesar do aumento, índice permanece abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior

A taxa de desemprego no Brasil atingiu 6,5% no trimestre encerrado em janeiro deste ano, representando um aumento em relação aos 6,2% observados no trimestre anterior, conforme dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (27). Apesar da elevação, o índice é inferior aos 7,6% registrados no mesmo período do ano passado.

O número de pessoas desocupadas chegou a 7,2 milhões, um crescimento de 5,3% (mais 400 mil pessoas) em comparação com o trimestre anterior. Entretanto, na comparação anual, houve uma redução de 13,1% (menos 1,1 milhão de pessoas) no contingente de desempregados.

A população ocupada totalizou 103 milhões, uma diminuição de 0,6% (menos 641 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior, mas um aumento de 2,4% (mais 2,4 milhões de pessoas) em comparação com o mesmo período de 2024. O rendimento médio real habitual dos trabalhadores foi de R$3.343, representando um crescimento de 1,4% no trimestre e de 3,7% em relação ao ano anterior.

Especialistas apontam que o aumento na taxa de desemprego pode estar relacionado a fatores sazonais, como término de contratos temporários típicos do final de ano. Apesar disso, o mercado de trabalho brasileiro se mantém mais aquecido do que no mesmo período do ano anterior, refletindo uma recuperação gradual da economia.

A taxa de informalidade recuou para 38,3% no trimestre encerrado em janeiro, correspondendo a 39,5 milhões de trabalhadores informais. Esse índice foi inferior ao registrado no trimestre anterior (38,9%) e no mesmo período do ano passado (39%).

