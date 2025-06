Homem é socorrido após ser ferido durante confusão em conveniência no Bairro Aero Rancho

Um homem de 52 anos foi socorrido na madrugada deste domingo (29) após ser ferido durante uma confusão em uma conveniência no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h30 e encontrou a vítima sendo atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Perto do local, os policiais encontraram um pedaço de ferro com marcas de sangue, a poucos metros de onde o homem havia caído.

Após ouvirem testemunhas, os policiais chegaram até um homem de 32 anos, no bairro Jardim das Hortências II. Ele confessou ter esfaqueado a vítima por conta de uma briga antiga. Segundo ele, cerca de um mês antes, teria sido agredido com um chute na cabeça durante uma discussão.

Na abordagem, os policiais encontraram um canivete com vestígios de sangue no bolso do suspeito. Ele foi levado para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e o caso foi registrado como tentativa de homicídio. A Polícia Civil segue com as investigações.