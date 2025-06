FCMS lança edital para 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul

Evento que promete colocar o Estado em evidência no circuito nacional de feiras literárias

A FCMS (Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul) lançou esta semana o edital de chamamento para selecionar OSCs (Organizações da Sociedade Civil) e interessados para a realização da 1ª Bienal do Livro de MS, evento que promete colocar o Estado em evidência no circuito nacional de feiras literárias, prevista de 4 a 12 outubro de 2025.

O processo será dividido em duas partes principais: seleção de projetos e habilitação. O cronograma inicia com a publicação do edital e convocatória na plataforma PROSAS, sendo responsabilidade dos interessados o acompanhamento rigoroso das publicações e do envio da documentação via sistema digital, dentro do horário oficial – das 8h às 17h

Os projetos deverão contemplar os seguintes itens relacionados à Bienal do Livro de 2025: Equipe técnica (composição da equipe com experiência profissional, envolvendo ao menos Coordenação geral; Coordenação de Infraestrutura; Coordenação de Logística; Coordenação de Transporte; 05 Produtores; 03 Assistentes de Produção; e 10 Receptivos); estrutura e infraestrutura; logística (cronograma de montagem, execução e desmontagem; fluxo operacional de entrada e saída de equipamentos; segurança patrimonial; brigada de incêndio, etc); comunicação (plano de comunicação visual e identidade do evento; estratégia de divulgação; assessoria de imprensa; produção de peças gráficas; comunicação acessível, etc); Programação da Bienal (seleção e contratação de escritores e artistas; descrição das atividades propostas, como palestras, mesas de debate, lançamentos de livros, oficinas, saraus, contações de histórias, exposições, performances, entre outras; definição de temas e eixos da programação; proposta de programação infantojuvenil e escolar, etc).

Ainda conforme a publicação, o valor máximo para cada projeto será de R$ 1,53 milhão, repassado em parcela única, sem exigência de contrapartida financeira. Projetos a partir de R$ 600 mil precisam prever auditoria independente. Entre os objetivos listados no Termo de Referência estão o estímulo à leitura, a democratização do acesso ao livro e a inclusão de estudantes da rede pública e privada na programação.

Em contrapartida, cabe às OSCs selecionadas atender a uma série de responsabilidades administrativas: abrir escritório em Campo Grande em até 30 dias após a assinatura do Termo de Fomento, apresentar regulamento próprio para contratações e garantir o uso adequado dos recursos públicos. A FCMS, por sua vez, manterá prerrogativa de solicitar ajustes no plano de trabalho antes da formalização definitiva.

As propostas devem ser apresentadas exclusivamente em formato eletrônico, através do site, editaisms.prosas.com.br.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram