Homem é socorrido após levar três facadas em rua do Jardim Aeroporto

Um homem, de 36 anos, deu entrada na Santa Casa de Campo Grande na madrugada deste domingo (25), após ser esfaqueado por pelo menos três facadas. O crime ocorreu na rua , bairro Jardim Aeroporto, na Capital.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído em via pública, socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa. Ao chegar no hospital foram constatadas lesões na cabeça, escapula esquerda e ombro direito,

A médica plantonista que atendeu a vítima relatou que o homem recebeu os primeiros socorros, como sutura e estancamento do sangue e precisará passar por exames para diagnóstico conclusivo.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac Centro.

