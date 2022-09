Aprenda uma deliciosa receita de escondidinho para o seu almoço de domingo

Se você busca uma receita fácil e deliciosa para impressionar a família no almoço de domingo, o escondidinho é uma ótima opção, então pegue o caderninho e anote a receita:

Ingredientes:

– 1kg de batata inglesa

– 500g de carne moída

– 1 cebola picada

– 1 dente de alho picado

– sal a gosto

– pimenta do reino a gosto

– 100g de requeijão

– 2 colheres (de sopa) de manteiga

– Salsinha picada a gosto

– 200g de mussarela ralada ou fatiada

Modo de preparo:

Primeiro descasque as batatas e cozinhe com água e sal, quando elas estiverem macias, amasse-as, ainda quentes, e acrescente o requeijão e a manteiga, mexa até virar um purê e reserve.

Em seguida pegue uma panela, adicione azeite ou manteiga, cebola e refogue, acrescente alho, e quando dourar, adicione a carne e refogue.

Para temperar o recheio coloque sal, pimenta do reino e salsinha picada, adicione 1/2 xícara de água e deixe cozinhar até a água secar.

Depois de pronto basta montar o escondidinho, em um refratário espalhe metade do purê de batatas, coloque uma camada de queijo mussarela, jogue a carne moída e cubra tudo com o restante do purê e queijo mussarela. Após isso é só levar ao forno por 40 minutos ou até o queijo gratinar.

Para quem não come carne separamos uma ótima opção vegetariana, anota os ingredientes:

– 500 gr de batata descascada e cozida

– Azeite a gosto

– Sal a gosto

– 1 xícara (chá) de proteína de soja

– 1 unidade de cenoura picadinha

– Colorífico a gosto

– 2 colheres (sopa) de azeite

– Ervas frescas (manjericão, orégano, etc) a gosto

– Pimenta-do-reino a gosto

– Sal a gosto

Modo de preparo

Cozinhe a batata até ficar bem macia e amasse com um garfo, acrescente sal, azeite e um pouco da água do cozimento da batata e reserve.

Para o recheio hidrate a proteína de soja em água fervente por cerca de 15 minutos, escorra e esprema.

Refogue a cenoura e a soja com os temperos numa panela com azeite e adicione sal, pimenta e páprica defumada. Deixe cozinhar até o caldo secar bem.

Para a montagem forre um refratário com o recheio, coloque o purê de batata por cima, se preferir pode acrescentar queijo ou uma opção de queijo vegana. Leve ao forno até dourar.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.