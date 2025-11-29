Plantão de vacinação acontece em três unidades neste sábado na Capital

Unidades de Saúde da Família (USFs) Tiradentes, Dona Neta e 26 de Agosto fazem parte da ação que aplica todas as vacinas do calendário de rotina para bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos

Neste sábado (29), acontece um plantão especial de vacinação para facilitar o acesso da população às doses de rotina. Além dos imunizantes, também será emitido o Documento de Vacinação Atualizado (DVA), solicitado pelas escolas no ato das matrículas.

Funcionarão, das 7h30 às 16h45, sem intervalo para o almoço, as Unidades de Saúde da Família (USFs) Tiradentes, Dona Neta e 26 de Agosto. Todas as vacinas do calendário de rotina estarão disponíveis, para bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Entre esses imunizantes, estão HPV, Meningocócica C, Pentavalente, Tríplice Viral, Hepatite A e B, Febre Amarela, além dos imunizantes contra a Covid-19, tanto para público infantil quanto adulto.

A ação tem o objetivo oportunizar a vacinação para aquelas pessoas que não conseguem buscar por uma unidade de saúde durante a semana por causa dos compromissos nos horários em que elas estão funcionando.

Além das doses, o plantão também facilita a emissão do DVA, documento solicitado pelas escolas no ato da matrícula. A orientação é que pais e responsáveis levem a caderneta de vacinação das crianças para conferência e atualização.

Confira os locais de vacinação:

USF Tiradentes

Rua José Nogueira Vieira, 337 – Bairro Tiradentes

USF Dona Neta

Rua Cora, 100 – Bairro Guanandi

USF 26 de Agosto

Rua Rui Barbosa, 4.670 – Bairro São Francisco

