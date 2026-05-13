Homem é preso transportando mais de uma tonelada de maconha escondidas em paletes, em Caarapó

Nesta última terça-feira (12), a PRF (Polícia Rodoviária Federal), apreendeu 1.190 quilos de maconha, com o auxílio de cães farejadores durante fiscalização. O caso aconteceu em Caarapó, cidade distante 274 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, os policiais realizavam fiscalizações quando abordaram um caminhão parado às margens da rodovia. Durante conversa com o motorista, ele começou a mostrar sinais de nervosismo, o que despertou suspeitas.

Durante vistoria no veículo e com a ajuda de cães farejadores, foi encontrado diversos fardos de maconha escondidos em cargas de pallets, totalizando cerca de 1.190 quilos. Após o flagrante, o suspeito confessou estar transportando a droga de Coronel Sapucaia com destino a Três Lagoas.

Ainda no mesmo dia, os policiais também identificaram que outro veículo, um VW/Gol, fazia o serviço de ‘batedor’ da droga. O automóvel foi localizado e abordado com três homens ocupando o carro de passeio.

Os presos, a droga e os veículo foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados