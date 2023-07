Homem é preso transportando cigarros de contrabandeados avaliados em R$ 155 mil

Um homem de 23 anos, foi preso na tarde de ontem (3), transportando mais de 1,5 mil cigarros contrabandeados em um veículo na MS-164, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o jovem confessou ter adquirido a mercadoria em Pedro Juan Caballero.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, na zona rural do município, quando avistou um GM/Astra e deu sinal de parada ao condutor. O motorista ao avistar os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), iniciou uma fuga, mas foi alcançado quilômetros da frente pelos policiais. Ele foi preso em flagrante.

Em entrevista, disse que estava a caminho de Campo Grande, onde receberia mil reais pelo transporte. O material apreendido, avaliado em beria mil reais pelo transporte. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 155 mil, foi encaminhado à Polícia Federal em Dourados.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.