Operário faz 5 a 0 no Comercial em dérbi de MS pelo Sub-20, confirma os resultados

No último final de semana, seis jogos movimentaram o Campeonato Estadual Sub-20. Jogando no Estádio Municipal de Terenos, o Operário aplicou uma goleada sonora por 5 a 0, no Comercial, no dérbi de Mato Grosso do Sul. Os gols foram de Leandro, Fyuné, Kaue, Breno e Matheus.

O resultado foi de bastante alívio para o Operário, que perdeu na primeira rodada por 2 a 1, para o São Gabriel e precisava se recuperar na competição. Outra goleada que marcou a rodada pelo grupo C, foi São Gabriel 4 a 0 no Vitória Esporte Clube (VEC).

Com os resultados definidos, o grupo C tem o time São Gabriel na liderança. Logo atrás, vem o Operário, seguido pelo Novo e o VEC. O Comercial que fez seu primeio jogo no campeonato, está com 0 pontos. Já o Novo descansou na rodada deste fim de semana.

Acompanhe os resultados de outros grupos.

Grupo A:

O Águia Negra venceu o 7 de Setembro por 2 a 1, já o Dourados Atlético Clube (DAC) empatou por 2 a 2 com o Ivinhema. O Operário de Caarapó não jogou nesta rodada.

Tabela:

Dourados | 4 pontos

Operário AC | 3 pontos (4 saldo de gols)

Águia Negra | 3 pontos (-2 saldo de gols)

Ivinhema | 1 ponto

Sete de Setembro | 0 pontos

Grupo B

O Grêmio Santo Antônio se recuperou na competição e venceu o Seinter por 3 a 1. Já o CEU/ABC venceu o Naútico, por 1 a 0.

Tabela:

CEU ABC | 6 pontos

Aquidauanense | 3 pontos (2 saldo de gols)

Grêmio Santo Antônio | 3 pontos (-1 saldo de gols)

Náutico | 0 pontos (-1 saldo de gols)

Seinter | 0 pontos (-4 saldo de gols)

Grupo C

Tabela

São Gabriel | 6 pontos

Operário | 3 pontos

Novo | 1 ponto (0 saldo de gols)

VEC | 1 ponto (-4 saldo de gols)

Comercial | 0 pontos

A competição

São 15 clubes competindo no Campeonato Estadual Sub-20. Segundo o regulamento, os times foram divididos em três grupos. Na primeira fase, eles se enfrentam entre si. Os dois primeiros colocados e os dois melhores terceiros de cada grupo, avançam para o mata-mata.

O campeão vai representar Mato Grosso do Sul na edição da Copa São Paulo de Futebol Júniores de 2024.