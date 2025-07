Homem é preso suspeito de agredir esposa com banha quente em Campo Grande

Na tarde de ontem (3), um homem de 48 anos foi encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), em Campo Grande, após ser suspeito de agredir a esposa de 34 anos jogando banha quente em suas pernas. A Polícia Militar foi acionada por meio de uma denúncia de violência doméstica.

Ao chegar na residência do casal, localizada no Jardim Seminário, os policiais encontraram a vítima, que relatou ter sofrido queimaduras enquanto preparava o almoço. Segundo ela, o marido teria chegado pedindo dinheiro para comprar drogas. Após ela negar, ele teria reagido jogando a panela com banha quente contra suas pernas.

A mulher foi socorrida em uma viatura e levada ao posto de saúde do Bairro Coronel Antonino, onde recebeu atendimento médico. O suspeito, identificado como Clodoaldo, foi localizado próximo ao muro de uma escola, a cerca de 200 metros da casa do casal. Ele negou as acusações, alegando que o acidente teria ocorrido durante uma briga, quando a panela teria caído sobre ambos.

Na delegacia, somente o homem foi apresentado, pois a vítima, ainda em atendimento médico, informou que não compareceria à unidade devido à demora. O caso permanece em investigação pela Deam.

