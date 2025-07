Agetran divulga lista de motoristas autuados por infrações em junho

Condutores que cometeram infrações de trânsito em Campo Grande entre os dias 11 e 20 de junho de 2025 foram listados em edital publicado nesta sexta-feira (4), em edição suplementar do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande). A publicação foi feita pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

A lista refere-se a casos em que não houve identificação do motorista no momento da autuação. Nesses casos, o documento informa apenas a placa do veículo envolvido. Os proprietários notificados têm até 30 dias, contados a partir da data de publicação, para apresentar defesa ou indicar o verdadeiro condutor responsável pela infração.

Entre as infrações mais comuns estão estacionamento em local proibido, excesso de velocidade e manobras irregulares, como conversões proibidas, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

As orientações para envio da defesa ou identificação do condutor estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Campo Grande: www.campogrande.ms.gov.br.

