Homem é preso por armazenar pornografia infantil em Ivinhema

Na manhã dessa quarta-feira (23), a 24 ª fase da operação Sentinela que prendeu um homem de 22 anos, morador do bairro Jardim Piraveve, em Ivinhema.

O suspeito mantinha armazenado milhares de arquivos contendo material de abuso sexual infanto-juvenil (CSAM) em ambiente cibernético. A investigação durou cerca de 3 meses.

O alvo da operação foi localizado após sua intensa atividade na internet envolvendo download e compartilhamento de grande quantidade de vídeos e fotos, com cenas de sexo explícito e pornográficas de crianças e adolescentes.

Ainda foram encontradas conversas do suspeito com crianças e adolescentes em redes sociais, com teor sexual, que serão investigadas.

Ele foi levado à Delegacia para demais providências e teve seu computador e aparelho celular apreendidos que depois serão encaminhados ao Instituto de Criminalística.

A prisão fopi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEPCA e do Núcleo de Inteligência Policial da Especializada de Ivinhema.

Operação Sentinela

A operação “Sentinela” tem como objetivo combater a exploração sexual infanto-juvenil, através do monitoramento constante de atividades ilícitas, em meio virtual.

A DEPCA realiza as investigações em parceria com a National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC (EUA) e Polícia Federal.

