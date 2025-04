Mato Grosso do Sul terá 400 vagas de emprego para pessoas com 50 anos ou mais

Seleção ocorre entre 28 de abril e 3 de maio e busca ampliar a inclusão de profissionais mais velhos no mercado de trabalho

Profissionais com 50 anos ou mais terão uma oportunidade de retorno ou entrada no mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul. Uma ação nacional de recrutamento vai oferecer 400 vagas no estado, com seleção marcada para acontecer entre os dias 28 de abril e 3 de maio. As vagas são destinadas a funções administrativas e operacionais, inclusive para quem ainda não tem experiência.

A iniciativa é promovida pelo Grupo Pereira, responsável pelas redes Supermercados Comper e Fort Atacadista, entre outras marcas. Ao todo, serão duas mil vagas distribuídas em sete estados e no Distrito Federal. No Mato Grosso do Sul, os interessados devem comparecer a uma das unidades do Comper ou do Fort Atacadista das 8h às 11h ou das 13h às 17h, levando documentos pessoais e currículo. Também há a opção de inscrição online.

Segundo o Censo Demográfico de 2022, o Brasil tem mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais — o que representa 15,6% da população. Apesar disso, profissionais mais velhos seguem enfrentando resistência de empresas na hora de buscar uma vaga de trabalho.

A ação promovida pelo Grupo Pereira busca reverter esse cenário, abrindo espaço para quem tem mais de 50 anos. Os contratados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui vale-transporte, alimentação na empresa, seguro de vida, plano odontológico, descontos em compras e convênios com instituições de saúde, lazer e educação.

“Desde 2023, promovemos uma semana exclusiva de contratação de pessoas com 50 anos ou mais e tem sido um grande sucesso. Na ocasião, cerca de 400 pessoas se inscreveram, mais que o dobro da quantidade média de candidatos em outros períodos do ano. E muitos candidatos que chegam às nossas lojas contam que haviam sido rejeitados pelo mercado de trabalho por conta da sua idade.”, afirma Paulo Nogueira, diretor de Gente e Gestão do grupo.

O Grupo Pereira é a primeira empresa do setor varejista brasileiro a receber o selo internacional Certified Age Friendly Employer, concedido a empregadores comprometidos com a inclusão de profissionais mais velhos. Hoje, 16% do quadro de funcionários do grupo é formado por pessoas com mais de 50 anos.

