Homem é preso por violência doméstica e cárcere privado, no Distrito de Arapuá

Na tarde desta segunda-feira (10), um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, acusado de cometer crimes no contexto de violência doméstica. A prisão ocorreu após uma ação rápida da equipe policial, que garantiu a segurança da vítima.

O caso foi inicialmente comunicado pelo Conselho Tutelar, que informou sobre uma mulher em situação de cárcere privado no Distrito de Arapuá, a cerca de 45 km de Três Lagoas. A equipe da DAM iniciou diligências e conseguiu resgatar a vítima, que foi levada até a delegacia com o apoio do Conselho Tutelar, enquanto o agressor foi conduzido separadamente.

Durante o depoimento, a vítima confirmou que era constantemente agredida física e verbalmente pelo agressor, além de ser impedida de sair de casa sem a presença dele. Ela também relatou que o homem controlava suas amizades, o uso de seu celular e suas contas bancárias.

Com base nas informações, o homem foi autuado e preso conforme a Lei Maria da Penha, sendo encaminhado para as providências legais cabíveis.