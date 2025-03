Criança de 7 anos é abusada pelo padrastro, em Campo Grande; “O tio mexeu”, afirmou a criança à mãe

No fim de semana, em Campo Grande, um menina de 7 anos foi abusada sexualmente pelo padrasto. O incidente ocorreu no último domingo (9) e foi documentado por mãe e filha na segunda-feira (10).

De acordo com as autoridades policiais, a mulher relatou que estava com o namorado nos fundos da residência, bebendo e escutando música, enquanto a filha estava na sala assistindo a um filme. O casal estava em um relacionamento por cerca de um ano.

Em determinado instante, o homem entrou na residência e, após 15 minutos, a menina saiu e se dirigiu à mãe, onde afirmou: “O tio mexeu no meu beleleu”, referindo-se às partes íntimas.

Brava, a mãe ordenou que o homem saísse de casa e devido ao seu estado, não conseguiu completar a ligação pra a polícia. A todo momento, o suspeito negava o delito, afirmando que amava a garota e a tratava como uma filha. Então ele pegou suas coisas e partiu.

Depois de sair, a mulher dialogou novamente com a filha, que explicou detalhadamente a situação. Ela afirmou que o autor retirou o próprio órgão genital e passou em todo seu corpo, após isso, lambeu suas partes íntimas, perguntando se a criança estava gostando. Com medo e assustada diante da situação, a menina respondeu que não e o homem pediu que ela não revelasse os acontecimentos a ninguém.

Depois de um tempo, a mãe afirmou que conversou novamente com a filha, que manteve a mesma versão, com as mesmas minúcias. A vítima afirmou que essa foi a primeira vez que algo parecido aconteceu e que nunca suspeitou de qualquer atidude do parceiro em relação à filha.

Através de uma escuta especializada, a criança foi ouvida e passou por um exame de sexologia forense.

Agora, o caso será transferido para a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), onde está sob investigação.