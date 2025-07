Homem é preso por tentativa de homicídio após confessar ataque com faca em Dourados

Na manhã desta segunda-feira (21), por volta das 9h45, um homem de 29 anos foi preso por tentativa de homicídio no bairro Vila Santa Catarina, em Dourados, cidade distante 230 quilôemtros de Campo Grande. A prisão foi realizada pela Rádio Patrulha do 3º Batalhão de Polícia Militar, após o suspeito se apresentar espontaneamente no quartel da corporação e confessar o crime.

De acordo com o relato do acusado, o ataque foi motivado por um desentendimento ocorrido no último sábado (19) . Ele afirmou que procurou a vítima para “tirar satisfações” e, após supostamente receber um soco no rosto, revidou com três golpes de faca de aproximadamente 17 cm.

A tentativa de homicídio ocorreu em uma borracharia localizada na Rua Ramona da Silva Pedroso. A vítima, um homem de 33 anos, sofreu ferimentos no rosto, no peito e nos dois braços. Ele foi socorrido e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Em depoimento, a vítima relatou que estava abrindo o estabelecimento quando foi surpreendida pelo agressor, que chegou alterado, dizendo que ele havia mexido com sua esposa, e desferiu os golpes com a faca.

O autor foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) junto com a arma do crime. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação.