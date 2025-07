BR-163 tem interdições e sistema “Pare e Siga” em 30 pontos em MS

Nesta segunda-feira (21), 10 trechos da BR-163 em MS estão totalmente interditados para obras, e outros 20 operam no sistema “Pare e Siga”.

Entre os serviços realizados estão manutenção no pavimento, operação tapa-buraco, pintura de faixas e limpeza de drenagens. Durante as interdições, a concessionária MSVia realiza o “Pare e Siga”, quando uma faixa é bloqueada e o tráfego segue de forma alternada pela outra.

A orientação da MSVia é que os motoristas reduzam a velocidade, fiquem atentos à sinalização e evitem riscos nos trechos afetados. A empresa também destaca que, em caso de chuva, as interdições serão suspensas, e o cronograma de obras pode sofrer alterações ao longo do dia conforme as condições climáticas e operacionais.

Trechos com Interdição Total:

Sonora – entre os kms 824 e 823

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 654 e 650

Bandeirantes – entre os kms 578 e 577

Bandeirantes / Rochedo / Jaraguari – entre os kms 536 e 530

Jaraguari – entre os kms 534 e 533, e entre os kms 520 e 516

Campo Grande – no km 432

Dourados – nos kms 266 e 261

Caarapó – no km 234

Trechos com Sistema “Pare e Siga”:

Sonora – entre os kms 834 e 832

Pedro Gomes / Coxim – entre os kms 771 e 770

Coxim / Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 725 e 723

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 706 e 704; 689 e 688; 665 e 663

Campo Grande – entre os kms 445 e 442; 436 e 433; 421 e 419

Nova Alvorada do Sul – nos kms 359 e 356

Dourados – no km 246 e entre os kms 243 e 242

Caarapó – nos kms 238, 225, 213 e 209

Juti – no km 175

Naviraí – no km 131

Itaquiraí – entre os kms 89 e 87

Mundo Novo – no km 18

Para evitar transtornos e atrasos, recomenda-se que os condutores programem sua viagem com antecedência e acompanhem as atualizações da MSVia.