Homem é preso por posse irregular de arma utilizada em tentativa de homicídio no Jardim Centenário

Na manhã desta segunda-feira (27), um homem de 37 anos suspeito de tentativa de homicídio foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo no Jardim Centenário.

O caso aconteceu no último mês de julho, quando um indivíduo que estava em surto psicótico passou a pular muros das casas de vizinhos no Jardim Centenário, quando, ao pular em uma das casas, foi alvejado com um disparo de arma de fogo. Ele foi socorrido e sobreviveu ao disparo.

A investigações foram feitas e suspeita recaiu sobre um dos vizinhos. A Justiça expediu mandado de busca e apreensão para a residência do mesmo.

A prisão foi realizada pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa). Durante a busca, os policiais localizaram um revolver calibre .32, acompanhado de 18 munições, sem registro, os quais o dono da casa confirmou serem seus.

Ele foi preso em flagrante e foi conduzido até a DHPP.