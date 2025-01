Polícia Civil prende funcionário suspeito de furtar R$ 15 mil em mercadorias de restaurante em Campo Grande

A Polícia Civil de Campo Grande, por meio da 3ª Delegacia de Polícia, prendeu na última sexta-feira (24) um homem de 36 anos, suspeito de furtar cerca de R$ 15 mil em mercadorias de um restaurante na capital.

As investigações começaram após o proprietário do estabelecimento notar o desaparecimento de produtos e acionar as autoridades. Durante as diligências, os policiais descobriram que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto por um crime semelhante, o que levantou suspeitas sobre sua participação no caso. Imagens do circuito interno de segurança do restaurante confirmaram a autoria do delito.

Segundo a Polícia Civil, o funcionário confessou os furtos, que vinham ocorrendo há cerca de dois meses. Ele afirmou ter desviado mercadorias em mais de 15 ocasiões durante o período.

O homem foi detido e encaminhado à 3ª Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais. Após o registro, ele foi transferido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram