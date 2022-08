Comercial Esporte Clube poderá receber apoio financeiro para disputar competições

O Comercial Esporte Clube pode ter apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Três Lagoas para disputar o Campeonato Estadual da Série B e também torneios de base como o sub-17. O projeto foi apresentado na segunda-feira (1), na Câmara de Vereadores do município para que os parlamentares possam analisar toda a documentação.

De acordo com o site Esporte MS, o projeto apresentado consta valores de aporte financeiro ao Comercial Esporte Clube de R$ 490 mil. Os vereadores receberam os documentos e ficaram de analisar para que o projeto possa ser encaminhado para aprovação.

A última participação do Comercial Esporte Clube em jogos oficiais foi em 1995. O clube do interior de Mato Grosso do Sul está há 27 anos inativo.