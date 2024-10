Homem é preso por importunação sexual em Santa Rita do Pardo

Na manhã desta terça-feira (1º), a Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, prendeu um homem investigado por uma série de crimes de importunação sexual na cidade. O indivíduo, que já possuía antecedentes pelo mesmo crime e estava em liberdade condicional, vinha importunando mulheres desacompanhadas ao invadir suas residências e se masturbar enquanto as observava.

Em um dos casos mais alarmantes, o acusado desligou o disjuntor da casa de uma das vítimas, deixando a residência às escuras e causando pânico. A ação policial, que culminou com sua prisão, foi movida pela urgência de proteger a comunidade e garantir a segurança das vítimas, que se sentiam vulneráveis em seus próprios lares.

A prisão foi feita no primeiro dia do período de imunidade eleitoral, mas a polícia baseou-se em jurisprudência das cortes superiores, que autoriza o cumprimento de mandados em situações específicas, como essa, para preservar o direito das vítimas. A preocupação das autoridades era de que, por medo, as mulheres afetadas pudessem se abster de votar no processo eleitoral em andamento, devido à ameaça constante do acusado.

O homem permanece sob custódia e à disposição da justiça para responder pelos crimes cometidos. As autoridades destacaram que ele, em função de sua situação legal, está impedido de exercer direitos políticos, o que reforçou a necessidade de sua prisão para garantir a segurança das vítimas e a tranquilidade da comunidade.

