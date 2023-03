Homem é preso por estupro dentro de banheiro em posto de gasolina

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (8), por suspeita de prática de crime de estupro, em um banheiro de posto de combustíveis, na cidade de Nova Andradina, a 299 quilômetros de Campo Grande.

A prisão foi realizada pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). De acordo com informações do portal Nova News, a mulher procurou a polícia e contou que entrou no banheiro do local e logo em seguida foi surpreendida pelo suspeito, que cometeu o crime. Câmeras de segurança flagraram o homem entrando no banheiro, e serviram para identificar o suspeito.

Equipes da delegacia se deslocaram até a residência do suspeito, onde foi encontrado e dada a ordem de prisão em flagrante, pelo crime de estupro. Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina, onde permanece a disposição da Justiça. Até o momento, mais detalhes sobre o caso não foram divulgados.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

