Homem é preso por estupro de vulnerável em Ladário

Um homem identificado como C.A.C.B., de 37 anos de idade, foi preso pelo crime de Estupro de Vulnerável cometido contra uma adolescente de 13 anos na cidade de Ladário, a 425km de Campo Grande.

O crime

De acordo com a Delegacia de Polícia Civil de Ladário, o autor sempre esperava a vítima na porta da escola, e no dia dos fatos, levou a adolescente para a casa dele e lá teve conjunção carnal com ela. A vítima informou que tiveram relações sexuais e que em determinado momento, começou a sentir dor e pediu para ele parar, mas ele não parou, pois disse que ela “aguentaria” e a forçou a seguir com o ato sexual.

Após alguns dias, iniciou-se sangramento e posteriormente hemorragia, tendo a vítima sido encaminhada para o hospital e internada. Os pais da vítima registraram Boletim de Ocorrência e solicitaram medidas protetivas de urgência.

Posteriormente ao deferimento de medida protetiva, o autor seguiu tentando manter contato com a vítima, tendo sido decretada a prisão preventiva dele, pelo Poder Judiciário, após representação pela autoridade policial. Após a prisão, o autor foi encaminhado até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A investigação prosseguirá para apurar toda a dinâmica do crime.

Denúncias de qualquer delito podem ser realizadas pelo telefone da Delegacia de Polícia de Ladário (67) 3226-1090. Segundo os policias, o sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram