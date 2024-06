Ciclista morre na hora após ser atropelado por caminhão em Sidrolândia

Caminhão envolvido no acidente estava a 10 km/h

O ciclista Francisco Crescêncio, 75, morreu atropelado na manhã desta segunda-feira (24), em um trágico acidente na Avenida Dorvalino dos Santos, na interseção com a Rua Aroeira, em Sidrolândia.

Segundo Sidrolândia News, o incidente envolveu um conjunto bitrem, tracionado por um cavalo mecânico. O motorista do caminhão havia parado para aguardar o fluxo de veículos e s sinalizou a seta para a direita. No entanto, Francisco não percebeu o movimento do caminhão e continuou seu trajeto, sendo atingido.

De acordo com a perícia técnica, o tacógrafo do caminhão registrava uma velocidade de 10 km/h, que é compatível com os limites da via. A posição do ciclista, que estava no ponto cego do motorista, contribuiu para que o condutor do caminhão não percebesse sua presença, resultando na colisão fatal.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil compareceram ao local para realizar os levantamentos necessários. A perícia técnica foi acionada para avaliar as circunstâncias do acidente. Além disso, um vídeo que capturou a dinâmica do ocorrido foi coletado e será apresentado pelo investigador responsável pelo caso.