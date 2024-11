Homem é preso por estupro de duas enteadas em Jardim

Na tarde da última sexta-feira(11), um homem foi preso por estupro de vulnerável de duas ente duas enteadas, ambas com menos de dez anos de idade. O crime ocorreu na cidade de Jardim.

A prisão preventiva foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). Ele confessou a prática dos crimes.

A Polícia Civil destaca a importância de denunciar qualquer forma de abuso e reafirma seu compromisso em proteger as vítimas e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados legalmente.

A DAM continua com a realização dos procedimentos legais sejam seguidos e encaminhados para a Justiça.

