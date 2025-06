Homem é preso por estupro de criança no Rita Vieira em Campo Grande

Indivíduo foi espancado por moradores

Na noite da última quinta-feira (26), um homem foi preso após ser suspeito de estuprar uma criança 7 de anos no bairro Rita Vieira em Campo Grande.

O menino chegou em casa e relatou a mãe o ocorrido, ele disse que o homem ofereceu dinheiro a ele e foi puxado para a casa do suspeito. A criança ainda informou que teve a boca tampada e apresentou arranhões pelo corpo. O suspeito de cometer o crime é conhecido na região como “pelado”.

A casa do suspeito fica em um matagal e ainda segundo o relato da criança, ele só conseguiu fugir porque mordeu o braço do homem e em seguida, foi correndo para a casa da mãe, onde contou sobre o ocorrido.

A mãe chegou a ir atrás do suspeito, mas não o encontrou. O indivíduo foi localizado posteriormente e preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), mas já havia sido espancado pelos moradores. A casa do homem também foi incendiada.

A criança passou por atendimentos em uma UPA (Unidade de Pronto de Atendimento), onde o caso de abuso sexual foi confirmado.

O homem permanece preso.

