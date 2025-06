Premiação homenageia empresários e personalidades de diferentes áreas nesta sexta-feira na Capital

Criado pela jornalista Marinalva Pereira, evento “Nota 10” acontece na sede da CDL e destaca nomes indicados pela comunidade

Acontece nesta sexta-feira (27), em Campo Grande, mais uma edição da premiação “Nota 10”, que homenageia profissionais e empresários indicados por representantes da comunidade. O evento será realizado às 19h30 na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), na Rua Antônio Corrêa, 417, bairro Monte Líbano.

Criada há 16 anos pela jornalista e apresentadora Marinalva Pereira, a iniciativa tem como proposta reconhecer pessoas que se destacam pelo trabalho que realizam em suas áreas de atuação. A escolha dos homenageados é feita por meio de indicações informais, sem processo seletivo aberto ao público. “Pode ser anônimo ou famoso. A ideia é juntar diferentes perfis num mesmo ambiente”, afirma Marinalva.

Segundo a organização, cerca de 800 pessoas já foram homenageadas ao longo dos anos. A premiação teve início com o foco em mulheres, em edições realizadas no mês de março, e aos poucos passou a contemplar outras categorias, como o “Cidadão Nota 10” e o “Empresário Nota 10”, este último voltado a figuras do setor produtivo local.

Nesta edição, a programação começa com uma palestra breve, com duração prevista entre 15 e 20 minutos, ministrada por duas convidadas: Roberta Coelhò, mentora e instrutora de hipnose especializada em medos e traumas, e Rejane Moreira, especialista em performance comercial, atendimento e liderança. Segundo Roberta, a proposta é discutir temas como liderança humanizada, saúde mental e boas práticas no ambiente de trabalho. “Nosso objetivo é trazer pequena consciência da importância de ter uma liderança humanizada e Saúde mental e trazer um pouco do preparo técnico e emocional que aplicamos dentro das empresas, para que lideres e liderados tenham melhor qualidade de vida dentro da organização”, disse. A abordagem será feita com base nas normativas da NR1.

Entre os homenageados da noite está o empreendedor Washington Sanches, idealizador da Rede Empresarial Amigos e Negócios, que reúne atualmente mais de 16 mil empresários em todo o país. Ele também é autor dos livros Transforme seus contatos em contratos (2019) e Networking é para todos (2023), e participa da premiação pela segunda vez. “Boa expectativa. Quero fazer networking”, resumiu.

Outro nome confirmado é o de Amadeu Claudio Ziliotto, sócio-proprietário da empresa Zornimat. “Prestar uma homenagem aos líderes e empreendedores é muito importante e necessário, uma vez que a gente enfrenta muitos desafios todos os dias para poder sobreviver e crescer num país que não valoriza quem trabalha e produz”, afirmou.

Também estão previstas as presenças do empresário Mário Gazin, fundador do Grupo Gazin, e de representantes da rede de lojas Havan. A entrega dos certificados e medalhas com selo “Nota 10” será seguida por um coquetel com os convidados.

