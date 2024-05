Homem é preso por espancar mulher com quem teve um relacionamento em Dourados

Na manhã da última sexta feira (03), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados tomou conhecimento de uma agressão física ocorrida durante a madrugada, praticada por M.M.S.O contra a colega de trabalho I.C.P.S, além de ameaçar e agredir H.D.M., colega desta. Conforme relato de H.D.M (21), comunicante e também vítima da ocorrência, M.M.S.O (22), teve um relacionamento breve com a colega de trabalho I.C.P.S (19) e, após, terminaram.

No entanto, na madrugada do dia 03, I.C.P.S estava na casa do colega H.D.M, quando M.M.S.O invadiu a residência e agrediu o comunicante/vítima. Após, passou a agredir I.C.P.S, derrubando-a no chão e desferindo socos os chutes.

A vítima I.C.P.S ficou com o rosto inchado e com hematomas evidentes, sendo necessário levá-la ao UPA desacordada para atendimento médico. Ao ir embora, o autuado ainda proferiu ameaças de morte aos dois.

Ao tomar conhecimento, a equipe de investigação da DAM empregou diligências para localizar M.M.S.O, que foi preso no local de trabalho. Apesar de ter ficado em silêncio durante interrogatório, o autuado enviou várias mensagens à vítima I.C.P.S, pedindo desculpa, pedindo para levá-la ao médico e dizendo que a agrediu e os ameaços por motivo de ciúmes.

Após audiência de custódia, M.M.S.O continuou preso preventivamente.

