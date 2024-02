Homem é preso por ameaçar e descumprir medida protetiva em Aquidauana

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana-MS cumpriu mandado de prisão preventiva Na manhã desta quinta-feira(15) contra F.G.S., de 35 anos por ameaçar e descumprir medida protetiva de urgência contra sua ex-companheira.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem ameaçou a mulher após o término do relacionamento, dizendo que iria matá-la caso a visse com outro homem, o que a motivou registrar a primeira ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência. Depois, mesmo diante das restrições judicialmente impostas, o suposto autor continuou a ameaçá-la por mensagem e rondar sua residência, que resultou no registro de ocorrência de descumprimento de medida protetiva de urgência.

No mesmo mês, após ter seu número bloqueado pela vítima, o autor passou a enviar ameaças por mensagens, por um outro número de telefone, dizendo que a medida protetiva não salvava ninguém, o que gerou outro registro de descumprimento de medida protetiva de urgência e da prisão preventiva do homem, que foi capturado e conduzido para a DAM de Aquidauana, onde foi formalizada a prisão.

Com informações da DEPAC

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.