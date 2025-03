Homem é preso por ameaçar e agredir companheira após início de separação em Ribas do Rio Pardo

Na manhã de ontem (21), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ribas do Rio Pardo, prendeu N.I.C.S., de 25 anos, por violência doméstica contra sua companheira. O casal havia iniciado o processo de separação há uma semana.

De acordo com a vítima, desde o início da separação, o suspeito passou a intensificar as agressões verbais, proferindo insultos e ameaças. A situação se agravou na sexta-feira (21), quando o autor a xingou com palavras ofensivas, afirmou que destruiria a casa e fez ameaças de morte. Ela também relatou que o homem costumava pegar facas para intimidá-la.

Diante da gravidade das acusações, o setor de investigação da Delegacia agiu rapidamente e prendeu o suspeito. N.I.C.S. foi encaminhado para a unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram