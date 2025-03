Motorista de aplicativo é sequestrada, agredida e roubada durante corrida em Campo Grande; autor é preso

Na madrugada deste sábado (22), uma motorista de aplicativo, de 30 anos, foi sequestrada, agredida e roubada durante uma corrida em Campo Grande, na Rua do Florin, na Vila Carlota.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem solicitou uma corrida até a região próxima ao Shopping Campo Grande. Durante o trajeto, ele anunciou o roubo, colocando uma faca no pescoço da vítima. Ela foi então colocada no porta-malas do veículo, onde o autor a ameaçava constantemente, perguntando onde estava o dinheiro. A vítima, sem entender sobre qual dinheiro ele falava, respondeu que tinha R$ 50, valor que foi roubado pelo homem.

Em um momento do percurso, a vítima conseguiu abrir o porta-malas por dentro e tentou sinalizar com a mão pedindo ajuda, mas ninguém a ajudou. Ela percebeu que o autor parava o veículo em algumas ocasiões na região do Nhanhá. Durante uma dessas paradas, ele disse que havia alguém no porta-malas.

Antes de ser colocada no porta-malas, a vítima conseguiu enviar o rastreio do veículo para colegas, que começaram a segui-lo. Após cerca de 30 minutos, o autor parou o carro em frente ao Comper da Spipe Calarge e disse que a soltaria, mas a ameaçou dizendo que, caso ela tentasse segui-lo, ele a mataria. Após isso, ele fugiu a pé, e a vítima acionou a Polícia Militar.

Através do número de telefone usado para solicitar a corrida, o autor foi identificado como Hugo Yuri, de 41 anos, que já tem diversas passagens por roubo. Hugo foi localizado em sua residência, onde confessou ter jogado a faca usada no crime e que os R$ 50 roubados foram usados para comprar pasta base em uma boca de fumo no Nhanhá.

Ele foi preso e o caso registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), sendo enquadrado por roubo, roubo majorado pelo concurso de pessoas e lesão corporal dolosa