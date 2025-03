Homem é preso por ameaçar a mãe e fazer confusão dentro de residência em Coxim

Indivíduo proferiu xingamentos e fazia exigências em dinheiro

Nesta sexta-feira (28), um homem de 21 anos, foi preso por ser suspeito de cometer o crime de ameaça em contexto de violência doméstica contra a prórpia mãe em Coxim.

A vítima compareceu na Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim nos dias 18 e 20 de março de 2025, denunciando que o filho estava proferindo xingamentos, ameaças e danificando seus pertences.

Ainda, relatou que o filho estaria constantemente exigindo dinheiro para fazer uso de drogas, inclusive de madrugada, impedindo que os demais habitantes da residência dormissem. Ela solicitou medidas protetivas de urgência, porém mesmo depois de intimado, ele se negou a sair da residência.

A prisão preventiva do suspeito. foi realizada pela Primeira Delegacia de Coxim, com apoio da Polícia Militar.

