Lista de convocação do Programa de Locação Social é divulgada

Interessados devem ficar atentos as datas para apresentação de documentos

Na ultima sexta-feira(28)., foi divulgada, a lista de convocação dos inscritos no Programa de Locação Social. No total, foram convocadas 50 pessoas das regiões urbanas do Anhanduizinho, Bandeira, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo que se interessaram em alugar um imóvel com subsídio da Prefeitura.

Os interessados devem prestar atenção nas datas. A lista está numerada: a cada dia, 15 nomes estão sendo convocados para comparecer das 08h00 às 11h00 e 13h00 às 16h00 horas, na sede da Emha, localizada na Rua Íria Loureiro Viana, 415 – Vila Oriente. Aqueles que não comparecerem na data publicada no Diogrande serão desclassificados.

A listagem de nomes publicados estão a partir da página 11 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) n. 7.877 (confira a lista na íntegra aqui).

A Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha),

A Emha também reforçou o comunicado via mensagem de texto (SMS) para o celular cadastrado no ato da inscrição. O processo começa nesta terça, 1º de abril, e vai até o dia 3 de abril. Os documentos necessários para os interessados em locar um imóvel com subsídio municipal são RG, CPF do inscrito e do cônjuge, se houver.

Entenda o programa

O Programa de Locação Social é destinado a famílias que ainda não foram contempladas em outros programas habitacionais de interesse social e que enfrentam dificuldades para arcar com os custos do aluguel no mercado imobiliário tradicional. A iniciativa busca reduzir o déficit habitacional e ampliar o acesso à moradia digna. A iniciativa, inédita em Mato Grosso do Sul, assegura às famílias interessadas, e que se enquadrem nas condicionantes do programa, um valor correspondente de até 50% do valor do aluguel.

Além de facilitar o acesso à moradia, o programa fomenta a formação de um parque residencial de locação acessível, promovendo a oferta de imóveis, a requalificação de unidades paradas, a aquisição, a produção e o aproveitamento de imóveis vagos e ociosos. Com isso, o Programa Locação Social beneficia principalmente famílias que ainda não têm condições de obter crédito para a compra da casa própria.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

