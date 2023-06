Homem é preso por abandonar idosa com problemas de visão em residência incendiada

Um homem de 39 anos, foi preso na tarde de ontem (5), por manter uma idosa de 62, com problemas visuais em cárcere privado, em uma residência incendiada na cidade de Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, a vítima foi encaminhada ao hospital para atendimento médico e seu estado de saúde é estável.

Segundo informações da delegada Andressa Vieira, titular da Delegacia da Mulher de Coxim, o homem havia saído no período da manhã e deixou a idosa, que tem problemas visuais, trancada no imóvel, localizada no Bairro Vila Bela.

No período da tarde, vizinhos ouviram pedido de socorro da idosa e depararam com o imóvel pegando fogo e acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros. A mulher foi resgatada pelos socorristas e encaminhada para o Hospital Regional, onde ela foi atendida e encaminhada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Diante das circunstâncias, a Polícia Civil foi acionada no local. Durante o trabalho de investigações, foi constatado que o homem, é casado com a idosa, e havia saído de casa sem deixar uma chave para que a esposa pudesse abrir a porta.

Ao ser interrogado pela Polícia Civil, ele alegou que deixa a porta trancada para que terceiros não forneçam bebida alcoólica para a idosa. A Perícia também foi acionada e, a princípio, não houve indicativos de que havia líquidos inflamáveis na casa.

Diante dos fatos, o convivente da idosa foi preso em flagrante pelos crimes de abandono de incapaz e cárcere privado, estando à disposição da justiça.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram